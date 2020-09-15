Коронавирус. Больше всего заболевших – в Тернопольской области: статистика по регионам
В 10 регионах Украины за сутки выявлено более 100 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки больше всего заболевших COVID-19 выявили в Тернопольской, Харьковской и Одесской областях. Об этом говорят данные на сайте Совета нацбезопасности и обороны.
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В Тернопольской области коронавирус 14 сентября диагностировали у 390 человек, в Харьковской – у 307, в Одесской – у 306, в Киеве – у 285. Еще в шести регионах – более 100 новых заболевших за сутки.
Меньше всего новых заболевших выявлено в Херсонской (17), Луганской и Кировоградской (по 20) областях.
Динамика эпидемии по регионам:
Тернопольская – 9624 заболевших (390 за сутки);
Харьковская – 13 160 (307);
Одесская – 9993 (306);
Киев – 17 714 (285);
Львовская – 17 243 (186);
Ивано-Франковская – 11 510 (153);
Черновицкая – 12 394 (142);
Киевская – 7079 (118);
Черкасская – 2688 (109);
Запорожская – 2503 (100);
Днепропетровская – 3430 (88);
Закарпатская – 8756 (81);
Житомирская – 4470 (80);
Ровенская – 10 635 (80);
Волынская – 6428 (75);
Николаевская – 2114 (63);
Черниговская – 2846 (58);
Донецкая – 2154 (53);
Сумская – 2553 (51);
Хмельницкая – 4058 (50);
Винницкая – 4887 (43);
Полтавская – 1253 (30);
Кировоградская – 929 (20);
Луганская – 620 (20);
Херсонская – 661 (17).
Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.
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