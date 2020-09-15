Коронавирус. Больше всего заболевших – в Тернопольской области: статистика по регионам

В 10 регионах Украины за сутки выявлено более 100 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки больше всего заболевших COVID-19 выявили в Тернопольской, Харьковской и Одесской областях. Об этом говорят данные на сайте Совета нацбезопасности и обороны.

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В Тернопольской области коронавирус 14 сентября диагностировали у 390 человек, в Харьковской – у 307, в Одесской – у 306, в Киеве – у 285. Еще в шести регионах – более 100 новых заболевших за сутки.

Меньше всего новых заболевших выявлено в Херсонской (17), Луганской и Кировоградской (по 20) областях.

Динамика эпидемии по регионам:

Тернопольская – 9624 заболевших (390 за сутки);

Харьковская – 13 160 (307);

Одесская – 9993 (306);

Киев – 17 714 (285);

Львовская – 17 243 (186);

Ивано-Франковская – 11 510 (153);

Черновицкая – 12 394 (142);

Киевская – 7079 (118);

Черкасская – 2688 (109);

Запорожская – 2503 (100);

Днепропетровская – 3430 (88);

Закарпатская – 8756 (81);

Житомирская – 4470 (80);

Ровенская – 10 635 (80);

Волынская – 6428 (75);

Николаевская – 2114 (63);

Черниговская – 2846 (58);

Донецкая – 2154 (53);

Сумская – 2553 (51);

Хмельницкая – 4058 (50);

Винницкая – 4887 (43);

Полтавская – 1253 (30);

Кировоградская – 929 (20);

Луганская – 620 (20);

Херсонская – 661 (17).

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.

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Денис Юдин

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