Россия объявила о начале военных учений на Курильских островах – Kyodo

Россия проводит военные учения на Курильском архипелаге, в том числе на островах, которые Япония считает своими территориями. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на российские пропагандистские медиа.

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По данным агентства, в учениях принимают участие более 3000 военнослужащих РФ и несколько сотен боевых машин, которые, по сценарию учений, должны противодействовать высадке десанта условного противника на острова.

Объявленные учения – первые после заявления МИД России 21 марта о прекращении переговоров по заключению мирного договора между Россией и Японией.

СПРАВКА. Япония заявляет права на четыре южных острова Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу Хабомаи), ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Острова были в одностороннем порядке аннексированы Советским Союзом после Второй мировой войны. Их аннексия стала причиной того, что между Японией и СССР так и не был подписан мирный договор, и формально Россия – как правопреемница СССР, контролирующая острова, – до сих пор находится с Японией в состоянии войны.

Сергей Бережной

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