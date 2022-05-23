Общая стратегия Путина в отношении Украины неизвестна — глава Пентагона

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что "общая стратегия" российского диктатора Владимира Путина в отношении Украины неизвестна. Об этом он сказал в ответ на вопрос корреспондента CNN.

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Журналист спросил, переключается ли Путин на такие инструменты, как продовольствие, энергия и иммиграция. Остин ответил, что мир видел, как диктатор "с самого начала использовал ряд различных рычагов".

Министр сказал, что в начале войны Путин рассчитывал использовать подавляющую силу и скорость, чтобы очень быстро захватить Киев и заменить правительство, но это не удалось и российские силы были отброшены.

"Итак, мы видели, как они действительно продвигались очень медленно и безуспешно на поле боя, и можно ожидать, что он будет стремиться использовать другие рычаги власти или другие инструменты власти, и он делает это, но что касается его общей стратегии – это неизвестно", — сказал он.

Советник главы ОП Алексей Арестович прогнозирует, что Кремль попытается "продать" населению России как победу взятие Мариуполя и выход на границы Луганской области, а дальше пойдет на переговоры.

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Вадим Ребрина

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