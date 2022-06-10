Пытается дистанцироваться от Кремля. В ЦПД показали, как менялась риторика Лукашенко

За три месяца российской агрессии в Украине риторика беларуского диктатора Александра Лукашенко изменилась от позиции союзника России до попыток дистанцирования от Кремля и предложений миротворчества. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО в своем анализе смены риторики Лукашенко.

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Лукашенко подчеркивает, что Беларусь – не агрессор, и ни одного белорусского военного в Украине нет. Сейчас Беларусь планирует увеличить численность армии до 80 000 и анонсировала проведение "мобилизационных учений" вблизи украинской границы в конце июня.

Сомнительная легитимность самопровозглашенного президента Беларуси и его явная зависимость от Кремля очевидна не только для западных лидеров, но и для его госаппарата, считают в ЦПД.

Эксперты отмечают, что восстановление полного контроля над армией является ключевым залогом политической выживаемости Лукашенко, поскольку демонстрирует его контроль над страной и приверженность силовым структурам.

"Изменение риторики беларуского диктатора, как показывает практика, расходится с его действиями, учитывая сильную зависимость от договоренностей с путиным", – говорится в сообщении.

До 2022 года Лукашенко отрицал возможность конфликта между Украиной и Беларусью. В январе 2022 года появился нарратив, что Украина угрожает безопасности Беларуси и России. В феврале 2022 года – нарратив о том, что Запад толкает Украину на бесперспективную войну с РФ. Лукашенко заявлял тогда о готовности разместить на территории Беларуси ядерное оружие.

В день вторжения, 24 февраля, Лукашенко отрицал причастность Беларуси. В марте он уже открещивался от прежних заявлений о размещении ядерного оружия и оправдывался за беларуское соучастие в войне.

В апреле появились заявления о попытках наладить диалог между Украиной и РФ и несправедливости западных санкций.

В мае Лукашенко заговорил о затянутой "спецоперации РФ" и увлечении мастерством ВСУ. В ЦПД считают, что это игра, направленная на поиск путей отступления, чтобы избежать ответственности за участие в войне.

Полный текст анализа с соответствующими цитатами – на сайте ЦПД.

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Вадим Ребрина

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