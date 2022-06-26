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Удары по Киеву. Кулеба ждет от G7 больше оружия, чтобы победить "больной империализм" РФ

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2022, 15:06
Удары по Киеву. Кулеба ждет от G7 больше оружия, чтобы победить
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на фоне сегодняшних ракетных ударов по Киеву заявил, что саммит G7 должен отреагировать на это новыми санкциями и увеличением поставок тяжелого оружия в Украину. Об этом он написал в Twitter.

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Кулеба опубликовал фото пострадавшей в результате обстрела семилетней девочки.

"Этот семилетний украинский ребенок мирно спал в Киеве, когда российская крылатая ракета попала в ее дом. Многие другие по всей Украине находятся под ударами. Саммит G7 должен ответить новыми санкциями против России и большим количеством тяжелого вооружения для Украины. Больной империализм России должен быть побежден", – заявил глава МИД.

Удары по Киеву. Кулеба ждет от G7 больше оружия, чтобы победить "больной империализм" РФ

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Оксана Житнюк
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санкции киев оружие g7 ракеты дмитрий кулеба
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