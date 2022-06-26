Удары по Киеву. Кулеба ждет от G7 больше оружия, чтобы победить "больной империализм" РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на фоне сегодняшних ракетных ударов по Киеву заявил, что саммит G7 должен отреагировать на это новыми санкциями и увеличением поставок тяжелого оружия в Украину. Об этом он написал в Twitter.

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Кулеба опубликовал фото пострадавшей в результате обстрела семилетней девочки.

"Этот семилетний украинский ребенок мирно спал в Киеве, когда российская крылатая ракета попала в ее дом. Многие другие по всей Украине находятся под ударами. Саммит G7 должен ответить новыми санкциями против России и большим количеством тяжелого вооружения для Украины. Больной империализм России должен быть побежден", – заявил глава МИД.

Утром 26 июня Россия нанесла ракетный удар по жилым районам Киева. Известно о четырех раненых, среди которых семилетний ребенок.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что россияне били из стратегических бомбардировщиков, которые находились в регионе Каспийского моря.

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Оксана Житнюк

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