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Ермак озвучил цели для ВСУ – "не дать россиянам затащить нас в зиму"

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2022, 10:13
Ермак озвучил цели для ВСУ –
Андрей Ермак (фото - пресс-служба Офиса президента)

Нужно как можно оперативнее перейти в контрнаступление, чтобы Россия не смогла затянуть свою полномасштабную войну против Украины в зиму. Об этом написал в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.

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По его словам, президент Владимир Зеленский "настроен серьезно и готов делать все", чтобы Украина освободила захваченные российскими оккупантами территории как можно скорее.

"Важно сейчас не дать россиянам затащить нас с войной в зиму", – отметил он.

Ермак добавил – многое зависит от обучения военнослужащих, и выразил уверенность, что "мы переломим ход этой войны".

"Скоро будет много сюрпризов", – анонсировал глава ОП.

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Он заверил, что у Банковой постоянная коммуникация с военным командованием, "и мы знаем, что нужно армии для победы на тех или иных участках фронта".

Также Ермак отметил эффективное использование на фронте украинского комплекса РСЗО "Вільха": "Там есть много отличных новостей".

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Евгений Пилипенко
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