Ермак озвучил цели для ВСУ – "не дать россиянам затащить нас в зиму"
Нужно как можно оперативнее перейти в контрнаступление, чтобы Россия не смогла затянуть свою полномасштабную войну против Украины в зиму. Об этом написал в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.
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По его словам, президент Владимир Зеленский "настроен серьезно и готов делать все", чтобы Украина освободила захваченные российскими оккупантами территории как можно скорее.
"Важно сейчас не дать россиянам затащить нас с войной в зиму", – отметил он.
Ермак добавил – многое зависит от обучения военнослужащих, и выразил уверенность, что "мы переломим ход этой войны".
"Скоро будет много сюрпризов", – анонсировал глава ОП.
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Он заверил, что у Банковой постоянная коммуникация с военным командованием, "и мы знаем, что нужно армии для победы на тех или иных участках фронта".
Также Ермак отметил эффективное использование на фронте украинского комплекса РСЗО "Вільха": "Там есть много отличных новостей".
- 8 июля 2022 года глава Минобороны Резников сказал о военном бизнесе в новых реалиях Украины: "Можно смело строить минимум на 10 лет".
- 18 июля инспектор сухопутных войск бундесвера Маис заявил о россиянах: "Армии, которые были близки к поражению, учатся быстрее всех".
- Также 18 июля в ОП ответили на "корейский" прогноз о войне от экс-адмирала ВМС США.
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