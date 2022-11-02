Носители "Кинжалов": Стратком показал фото аэродрома в Беларуси с тремя российскими МиГ-31

На аэродроме Мачулищи в Беларуси продолжают находиться три российские МиГ-31К, способные нести ракеты "Кинжал". Спутниковые фотоснимки с ними от 31 октября опубликовал в Telegram Стратком ВСУ.

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На фото видны три истребителя-перехватчика МиГ-31К, которые могут нести ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Кроме того, отмечает Стратком, можно увидеть и несколько контейнеров для ракет, где могут храниться сами "Кинжалы".

СПРАВКА. Россия характеризует ракеты "Кинжал" как гиперзвуковые. Однако, по сути, это является приделанной к самолету ракетой "Искандер", объяснял для эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк. Россия характеризует ракеты "Кинжал" как гиперзвуковые. Однако, по сути, это является приделанной к самолету ракетой "Искандер", объяснял для LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.

1 ноября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что размещение Россией в Беларуси ракет "Кинжал" не создает дополнительной угрозы для Украины, скорее это попытка "произвести впечатление на Европу".

Сергій Бережний

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