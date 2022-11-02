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Носители "Кинжалов": Стратком показал фото аэродрома в Беларуси с тремя российскими МиГ-31

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2022, 16:36
Носители
Фото - Telegram Стратком ВСУ

На аэродроме Мачулищи в Беларуси продолжают находиться три российские МиГ-31К, способные нести ракеты "Кинжал". Спутниковые фотоснимки с ними от 31 октября опубликовал в Telegram Стратком ВСУ.

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На фото видны три истребителя-перехватчика МиГ-31К, которые могут нести ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Кроме того, отмечает Стратком, можно увидеть и несколько контейнеров для ракет, где могут храниться сами "Кинжалы".

Фото – Telegram Стратком ВСУ

Фото – Telegram Стратком ВСУ

СПРАВКА. Россия характеризует ракеты "Кинжал" как гиперзвуковые. Однако, по сути, это является приделанной к самолету ракетой "Искандер", объяснял для LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.
Сергій Бережний
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Кинжал беларусь миг-31
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