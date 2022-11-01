Атаки России на энергосистему Украины следует рассматривать как часть геноцида – Кулеба

Сознательные удары России по энергетической системе Украины, которые повлекли за собой ухудшение гуманитарной ситуации по всей стране, следует рассматривать как составную часть геноцида украинского народа. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в видеообращении, опубликованном в Twitter.

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Кулеба констатировал, что Россия проигрывает Украине на поле боя, терпит одно поражение за другим.

"Но вместо того, чтобы воевать с нашей армией, российские террористы избрали путь террора против мирного населения", – заявил глава МИД.

Он отметил, что в октябре Россия интенсифицировала террор против гражданского населения, используя ракеты и дроны.

Кулеба акцентировал, что российские атаки нацелены непосредственно на украинскую гражданскую критическую инфраструктуру.

"Массированные ракетные атаки повлекли за собой отключения электричества, перебои с тепло- и водоснабжением. Из-за российского террора гуманитарная ситуация ухудшилась по всей стране, а около 40% нашей энергетической системы было повреждено", – сообщил министр.

Кулеба подчеркнул, что россияне даже не скрывают своих намерений – российские официальные лица и пропагандисты открыто заявляют, что их цель – заморозить украинские города насмерть.

По словам главы МИД, это означает, что Россия ничего не поняла об Украине.

"Эти атаки не ослабили и не ослабят украинскую решимость, они лишь побуждают нас еще более упорно бороться с российским террористическим режимом и его армией вторжения", – заявил Кулеба.

Он назвал эти действия России военным преступлением.

"Умышленные российские атаки на украинскую критическую гражданскую инфраструктуру являются военными преступлениями. Учитывая их системный характер и сопровождение месседжами роспропаганды и официальных лиц, эти атаки должны рассматриваться как составная часть российского геноцида против украинского народа", – подчеркнул глава украинской дипломатии.

Кулеба сослался на Конвенцию о предотвращении преступления геноцида 1949 года, где четко указано, что такие действия являются геноцидом.

Армия РФ утром 31 октября нанесла ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. ПВО сбила 45 ракет из 55 запущенных.

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Наталія Медведєва

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