В ВСУ не исключают, что Россия готовит массированный ракетный удар к саммиту G20

Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине в ближайшие дни, заявил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

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"Надвигаются события, саммит "двадцатки". Они очень любят на такие дни проводить какие-то провокации", – сказал он в субботу утром в эфире единого телемарафона.

Он сказал, что россияне не могут себе позволить часто производить такие ракетные залпы, как 10 октября. Поэтому они делают запасы, чтобы нанести удар в определенный момент.

"Те ракеты, которые у них были до полномасштабного вторжения, делались годами. Их складировали, подвозили, размещали, проверяли. Изготовление ракеты – очень сложный технологический процесс, это не один-два дня делается", – сказал Игнат.

Последний массированный ракетный удар со стороны России произошел 31 октября, когда кафиры за сутки выпустили 78 ракет.

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Андрій Водяний

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