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Россияне, вероятно, накапливают ракеты для массированного удара – Воздушные силы

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2022, 11:16
Россияне, вероятно, накапливают ракеты для массированного удара – Воздушные силы - Фото
Юрий Игнат (Скриншот видео)

Российские оккупанты в последнее время не наносят массированных ракетных ударов по Украине из-за того, что, вероятно, накапливают ресурсы для этого. Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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"Враг увидел, что эффекта от одиночных ударов у них не так много, потому что если летит небольшое количество ракет, то они обязательно будут сбиты. Точно так же и "шахеды"... Их сбивают почти 100%", – пояснил Игнат.

Он рассказал, что для массированных ударов, которые были нанесены по Украине в октябре, Россия готовилась несколько месяцев.

"Враг несколько месяцев накапливал свои средства, чтобы не остаться ни с чем. Они должны налаживать производство, там в три смены эти заводы работают, чтобы хоть как-то пополнить те же "Калибры", которые они производят и сейчас, а также ракеты Х-101", – рассказал спикер Воздушных сил.

Он отметил, что россияне по-прежнему намерены разрушить энергетическую инфраструктуру Украины.

"Они, вероятно, накапливают определенный запас, для того, чтобы бить залпом. Это не исключается, потому что не оставил враг своих намерений разрушать нашу критическую инфраструктуру", _ сказал Игнат.

По его словам, то же может относиться и к ударам "шахедами".

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Наталія Медведєва
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воздушные силы ракетный удар Юрий Игнат война
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