Британия усилит поддержку украинских военных зимой и скоро поставит 1000 ракет для ПВО

Великобритания усилит поддержку украинских военных, а также вскоре доставит 1000 дополнительных ракет для противовоздушной обороны. Об этом заявил Reuters министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

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"Зима приближается, и это важный вызов для обеих сторон. Поэтому мы полны решимости... дать украинским солдатам лучшие базовые навыки, потому что мы уже знаем, что российские военные этого не делают", – сказал он.

Британия поставит Украине 12 000 комплектов для сна в экстремально холодных условиях.

Также Британия в ближайшее время поставит Украине около 1000 дополнительных ракет класса "земля-воздух", отмечают в Генштабе ВСУ. Это ответ на запрос Киева об усилении ПВО для защиты критической инфраструктуры от российских атак.

Посол Британии заявила, что британский премьер Риши Сунак относится к войне России против Украины также серьезно, как и его предшественники Лиз Трасс и Борис Джонсон.

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Марко Сировой

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