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Британия усилит поддержку украинских военных зимой и скоро поставит 1000 ракет для ПВО

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2022, 08:50
Британия усилит поддержку украинских военных зимой и скоро поставит 1000 ракет для ПВО - Фото
Бен Уоллес (фото - ЕРА)

Великобритания усилит поддержку украинских военных, а также вскоре доставит 1000 дополнительных ракет для противовоздушной обороны. Об этом заявил Reuters министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

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"Зима приближается, и это важный вызов для обеих сторон. Поэтому мы полны решимости... дать украинским солдатам лучшие базовые навыки, потому что мы уже знаем, что российские военные этого не делают", – сказал он.

Британия поставит Украине 12 000 комплектов для сна в экстремально холодных условиях.

Также Британия в ближайшее время поставит Украине около 1000 дополнительных ракет класса "земля-воздух", отмечают в Генштабе ВСУ. Это ответ на запрос Киева об усилении ПВО для защиты критической инфраструктуры от российских атак.

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Марко Сировой
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ВСУ пво ракеты армия рф военная помощь Бен Уоллес войска россии
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