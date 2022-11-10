Британия усилит поддержку украинских военных зимой и скоро поставит 1000 ракет для ПВО
Великобритания усилит поддержку украинских военных, а также вскоре доставит 1000 дополнительных ракет для противовоздушной обороны. Об этом заявил Reuters министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Зима приближается, и это важный вызов для обеих сторон. Поэтому мы полны решимости... дать украинским солдатам лучшие базовые навыки, потому что мы уже знаем, что российские военные этого не делают", – сказал он.
Британия поставит Украине 12 000 комплектов для сна в экстремально холодных условиях.
Также Британия в ближайшее время поставит Украине около 1000 дополнительных ракет класса "земля-воздух", отмечают в Генштабе ВСУ. Это ответ на запрос Киева об усилении ПВО для защиты критической инфраструктуры от российских атак.
- Посол Британии заявила, что британский премьер Риши Сунак относится к войне России против Украины также серьезно, как и его предшественники Лиз Трасс и Борис Джонсон.
Читайте также: Байден: Есть много вещей, которые Украина хочет, но мы не сделали
Комментарии