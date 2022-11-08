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Угроза с Черного моря немного уменьшилась, но Россия продолжит ракетные удары – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2022, 15:00
Угроза с Черного моря немного уменьшилась, но Россия продолжит ракетные удары – ВСУ - Фото
Юрий Игнат (Скриншот видео)

Российские оккупанты выводят меньше кораблей-носитетей ракет "Калибр" в Черное море. Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Тем не менее российские оккупанты вряд ли откажутся от планов нанесения ракетных ударов по Украине, отметил Игнат.

"Как видите, уже меньшая угроза идет с акватории Черного моря", – сказал спикер Воздушных сил.

По его словам, на позиции в Черном море россияне привлекают меньше носителей крылатых ракет "Калибр".

"Это связано с разными факторами. В частности, возможно, и влияние ближайших наших соседей, которые гарантировали безопасный коридор для вывоза сельхозпродукции. И также говорят и отм, что производство "Калибров" все же не очень быстрое – есть определенные ограничения", – отметил Игнат.

Он предположил, что, возможно, и санкции "немножко поджимают оккупантов", поскольку высокоточное оружие требует множества комплектующих, которые в России не производят.

"Таким образом производство этих ракет может быть замедлено", – сказал спикер Воздушных сил.

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Наталія Медведєва
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война ракетный удар черное море воздушные силы калибр Юрий Игнат
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