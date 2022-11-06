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Россия не вывела в Черное море ни одного корабля с "Калибрами", есть несколько других

Цей матеріал також доступний українською
06.11.2022, 12:34
Россия не вывела в Черное море ни одного корабля с
Черное море (Фото: Думская)

Сегодня, 6 ноября, Россия не вывела на боевое дежурство в Черное море корабли с ракетами "Калибр". Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины.

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Как отмечается, в Черном море на боевом дежурстве находятся семь вражеских кораблей, среди которых нет носителей крылатых ракет "Калибр".

В Азовском море россияне продолжают контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до двух кораблей и катеров.

В Средиземном море находятся 10 вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр" общий залп – 76 ракет.

  • За сутки 5 ноября армия России потеряла 490 военных, семь танков и 10 боевых бронированных машин. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено 75 930 оккупантов.

Читайте также: Россияне атакуют на трех направлениях, ВСУ отбили врага у 14 населенных пунктов – Генштаб

Наталія Медведєва
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черное море ВМС ВСУ калибр
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