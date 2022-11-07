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У России иссякают запасы современных ракет, но на подходе иранские – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2022, 11:28
У России иссякают запасы современных ракет, но на подходе иранские – ГУР - Фото
Вадим Скибицкий (скриншот)

В октябре россияне запустили по Украине 25 ракет "Искандер". Украинская ПВО смогла перехватить три. Сейчас у России осталось около 120 таких ракет. Однако уже есть договоренность с Ираном о поставках баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar. Об этом в интервью The Economist рассказал замначальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

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По его словам, иранские ракеты должны быть доставлены по воздуху во временно оккупированный Крым и по морю в российские порты на Каспии.

"Мы знаем, что сделка уже заключена", — сказал Скибицкий.

По его словам, в октябре россияне запустили по территории Украины 25 "Искандеров". Украина смогла перехватить только три. Украинской ПВО также сложно сбивать гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые Россия установила на свои военные самолеты.

Пока использование Россией таких ракет сдерживается только их дефицитом, пишет издание. "Россиянам критически не хватает боеприпасов", — сказал журналистам западный чиновник.

По оценке Скибицкого, в России осталось всего 120 "Искандеров". Согласно другим источникам, количество "Кинжалов" составляет около 40.

Однако, поскольку иранцы пополнят ее запасы, Россия сможет удвоить свои атаки, отмечает The Economist. Сейчас как никогда, говорят чиновники в Киеве, Украина нуждается в оружии, способном сбивать баллистические ракеты, таком как американская система Patriot. ВСУ также нужны ракеты большей дальности, подобные американским ATACMS.

  • 31 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Россия с начала полномасштабной войны выпустила по Украине 4500 ракет. 

Читайте также: Разведка пока не подтверждает информацию о поступлении в Россию иранских ракет

Вадим Ребрина
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Кинжал пво Вадим Скибицкий искандер гур минобороны ATACMS
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