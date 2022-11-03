Разведка пока не подтверждает информацию о поступлении в Россию иранских ракет

Главное управление разведки Минобороны располагает информацией только о заключении контрактов России с Ираном на поставку баллистических ракет. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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На вопрос, подтверждается ли информация о том, что Иран якобы уже передал России тысячу баллистических ракет, Юсов ответил: "Сейчас есть подтверждение о заключенных контрактах и получении всех необходимых договоренностей и согласований. Есть подтверждение о том, что партия более тысячи единиц может иметь место, это не только ракеты, там разное вооружение. Сейчас мы говорим о ближайшей партии — это все-таки беспилотники, это 200 дронов, которые уже идут в Россию. Это подтвержденная информация".

1 ноября в Пентагоне сообщили, что пока не подтверждают заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова о том, что Иран поставит России баллистические ракеты малой дальности в ближайшее время.

Также о том, что Иран готовится отправить РФ около 1000 баллистических ракет малой дальности класса "земля-земля" и ударных беспилотников для войны против Украины, 1 ноября сообщил телеканал CNN.

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Вадим Ребрина

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