UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Разведка пока не подтверждает информацию о поступлении в Россию иранских ракет

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2022, 16:50
Разведка пока не подтверждает информацию о поступлении в Россию иранских ракет - Фото
Андрій Юсов (Скріншот)

Главное управление разведки Минобороны располагает информацией только о заключении контрактов России с Ираном на поставку баллистических ракет. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На вопрос, подтверждается ли информация о том, что Иран якобы уже передал России тысячу баллистических ракет, Юсов ответил: "Сейчас есть подтверждение о заключенных контрактах и получении всех необходимых договоренностей и согласований. Есть подтверждение о том, что партия более тысячи единиц может иметь место, это не только ракеты, там разное вооружение. Сейчас мы говорим о ближайшей партии — это все-таки беспилотники, это 200 дронов, которые уже идут в Россию. Это подтвержденная информация".

  • 1 ноября в Пентагоне сообщили, что пока не подтверждают заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова о том, что Иран поставит России баллистические ракеты малой дальности в ближайшее время.
  • Также о том, что Иран готовится отправить РФ около 1000 баллистических ракет малой дальности класса "земля-земля" и ударных беспилотников для войны против Украины, 1 ноября сообщил телеканал CNN.

Читайте также: Россия ищет оружие в Иране и Северной Корее. Китай ничего не поставлял Москве – Пентагон

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия Иран разведка ракеты гур минобороны
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 