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Генштаб уточнил количество ракет, запущенных Россией по Украине 16 декабря – почти 100

Цей матеріал також доступний українською
17.12.2022, 07:24
Генштаб уточнил количество ракет, запущенных Россией по Украине 16 декабря – почти 100 - Фото
Дом в Кривом Роге, разрушенный российской ракетой 16 декабря (Фото: ГСЧС)

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины уточнили количество ракет, которые Россия запустила вчера, 16 декабря, по объектам критической инфраструктуры нашей страны – почти 100. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба 17 декабря.

Как отмечается, вчера время российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины.

"Всего враг выпустил 98 ракет и совершил более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня", – сообщили военные.

Подчеркивается, что угроза авиационных и ракетных ударов противника по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

Читайте также: Укрэнерго на день ввело режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Вот, что это значит

Наталія Медведєва
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генштаб ракетный удар война
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