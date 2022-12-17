В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины уточнили количество ракет, которые Россия запустила вчера, 16 декабря, по объектам критической инфраструктуры нашей страны – почти 100. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба 17 декабря.

Как отмечается, вчера время российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины.

"Всего враг выпустил 98 ракет и совершил более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня", – сообщили военные.

Подчеркивается, что угроза авиационных и ракетных ударов противника по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

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Наталія Медведєва

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