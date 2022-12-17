Генштаб уточнил количество ракет, запущенных Россией по Украине 16 декабря – почти 100
17.12.2022, 07:24
Дом в Кривом Роге, разрушенный российской ракетой 16 декабря (Фото: ГСЧС)
В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины уточнили количество ракет, которые Россия запустила вчера, 16 декабря, по объектам критической инфраструктуры нашей страны – почти 100. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба 17 декабря.
Как отмечается, вчера время российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины.
"Всего враг выпустил 98 ракет и совершил более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня", – сообщили военные.
Подчеркивается, что угроза авиационных и ракетных ударов противника по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.
- Утром 16 декабря Россия предприняла очередную попытку разрушить энергосистему Украины. ПВО отработала "неплохо", сказали в Воздушных силах. Повреждены некоторые энергообъекты и есть попадание в жилой дом в Кривом Роге.
- Российские оккупанты выпустили 76 ракет по украинской критической инфраструктуре, 60 из них сбила противовоздушная оборона, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
- Ракеты по Украине запускали бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3, фрегат "Адмирал Макаров" и, вероятно, истребитель Су-35, сообщили в ВСУ.
Читайте также: Укрэнерго на день ввело режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Вот, что это значит
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев • Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільнотиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии