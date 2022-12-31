Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк после очередной массированной ракетной атаки, устроенной страной-террористом перед Новым годом, обратился к россиянам.

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"Эй, изгои. Обочина человеческой цивилизации или русское варварское поле. Скажу вам пару слов <…> Пожелайте себе немножко коллективного ума, чтобы осознать, какая же вы все-таки мерзость, и почему вы должны проиграть, и почему вы – такое ничтожество – вторглись на чужую территорию, унижаете других людей и думаете, что это пройдет бесследно", – сказал Подоляк.

Советник главы ОП призвал россиян посмотреть на себя в зеркала, чтобы увидеть там "морды с оскалами вурдалаков, которые просто приходят кого-то вырезать".

"Потому что вы только так умеете жить: грабить и вырезать людей. Хотя, о чем я, какие зеркала. Чтобы посмотреть в зеркало, вам нужно сначала его украсть, правильно? Просто прийти и убить полсела, расстрелять прямой наводкой, а потом украсть, чтобы что-то было дома. У нищих всегда отсутствует все", – сказал Подоляк.

Советник главы ОП пожелал россиянам неудачи в новом году, которую, по его словам, Украина им гарантирует. Также Подоляк выразил уверенность, что российские военные преступники окажутся на скамье подсудимых, или даже "на скамье прокаженных".

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Оксана Житнюк

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