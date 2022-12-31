Россия нанесла ракетные удары по Киеву — попали в отель. Кличко призвал быть в укрытиях
Российские оккупанты наносят очередной массированный ракетный удар по Украине — в Киеве прозвучал ряд взрывов. Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.
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По его словам, в городе звучат взрывы.
Градоначальник призвал местных жителей не покидать укрытий до отбоя воздушной тревоги.
Он отметил, что один из взрывов прозвучал между жилыми домами в Соломенском районе — все службы направились на место.
ОБНОВЛЕНО в 14:21. Кличко сообщил, что в результате атаки есть разрушения в Печерском и Голосеевском районах. Спасатели и медики едут на места.
ОБНОВЛЕНО в 14:29. Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что был поврежден отель.
31 декабря Россия снова атакует объекты критической инфраструктуры Украины ракетами большой и средней дальности. Возможно применение также барражирующих боеприпасов, поставленных противнику их союзником Ираном.
Хроника очередного массированного удара по ссылке.
- Россия способна производить до 50 крылатых ракет "Калибр" и Х-101 в месяц при благоприятных условиях, сказал начальник ГУР Кирилл Буданов.
- Он заявлял, что Россия, скорее всего, и дальше будет наносить ракетные удары по критической инфраструктуре Украины, но не на таком уровне.
- Утром 29 декабря страна-террорист Россия предприняла попытку атаковать гражданскую критическую инфраструктуру Украины дальнобойными ракетами и дронами.
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