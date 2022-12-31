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Россия нанесла ракетные удары по Киеву — попали в отель. Кличко призвал быть в укрытиях

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2022, 14:18
Россия нанесла ракетные удары по Киеву — попали в отель. Кличко призвал быть в укрытиях - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)
обновлено

Российские оккупанты наносят очередной массированный ракетный удар по Украине — в Киеве прозвучал ряд взрывов. Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

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По его словам, в городе звучат взрывы.

Градоначальник призвал местных жителей не покидать укрытий до отбоя воздушной тревоги.

Он отметил, что один из взрывов прозвучал между жилыми домами в Соломенском районе — все службы направились на место.

ОБНОВЛЕНО в 14:21. Кличко сообщил, что в результате атаки есть разрушения в Печерском и Голосеевском районах. Спасатели и медики едут на места. 

ОБНОВЛЕНО в 14:29. Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что был поврежден отель. 

31 декабря Россия снова атакует объекты критической инфраструктуры Украины ракетами большой и средней дальности. Возможно применение также барражирующих боеприпасов, поставленных противнику их союзником Ираном.

Хроника очередного массированного удара по ссылке

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Дмитро Гриниченко
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