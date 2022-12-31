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Россия имеет проблемы со стратегической авиацией, Ту-95МС изнашиваются — Буданов

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2022, 13:40
Россия имеет проблемы со стратегической авиацией, Ту-95МС изнашиваются — Буданов - Фото
Кирилл Буданов (Фото: LIGA.net)

У российских оккупантов проблемы с износом стратегических бомбардировщиков, из которых они обстреливают Украину. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

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По его словам, РФ столкнулась с проблемой выработки двигателей бомбардировщиков. Он отметил, что военная промышленность России не сравнится с оборонпромом СССР, а производства стратегической авиации у противника нет. 

"Это старые самолеты, которым постоянно продлевают ресурс, проводится модернизация, обновляются авионика, средства поражения, системы сброса. Но, по сути, это те же самолеты с теми же двигателями. Последние две ракетные атаки они делали залпы возле аэродромов, отсюда и сообщения о падении ракет в РФ — это потому, что они не подходят к привычным районам пуска, чтобы уменьшить износ самолетов", — сказал Буданов. 

Глава ГУР подчеркнул, что переброска стратегической авиации РФ на дальние аэродромы после взрывов на авиабазах имеет огромное значение, так как самолеты проходят тысячи километров и еще больше изнашиваются — их необходимо ставить на обслуживание.

Читайте также: Украина под ударом — Россия бьет ракетами накануне Нового года

Дмитро Гриниченко
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война разведка Ту-95МС Кирилл Буданов стратегическая авиация
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