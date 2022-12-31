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Зеленский – россиянам: Путин сжигает вашу страну и ваше будущее. Вы и сами ему не простите

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2022, 18:13
Зеленский – россиянам: Путин сжигает вашу страну и ваше будущее. Вы и сами ему не простите - Фото
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)

Президент Владимир Зеленский после сегодняшней предновогодней массированной ракетной атаки записал видеообращение, в котором, в том числе, обратился к россиянам на русском языке.

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"Скажу об этом по-русски. Вся эта война, которую ведете, она не с НАТО, как врут ваши пропагандисты. Она не за что-то там историческое. Она за то, чтобы один человек до конца своей жизни оставался у власти. А что останется от всех вас, граждане России, его не волнует", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин хочет показать, что у него за спиной военные, и что он якобы впереди, но на самом деле он прячется – за военными, за ракетами, за стенами своих резиденций, дворцов и за самими россиянами.

"Он сам сжигает вашу страну и ваше будущее. Террор вам никто никогда не простит. Никто в мире вам этого не простит, Украина никогда не простит. Да и вы сами не простите ему все, что он разрушит, и всех, кого он убьет", – добавил Зеленский.

Читайте также: Кулеба: Путин "празднует" Новый год, убивая людей. Россию надо выгнать из Совбеза ООН

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский война владимир путин ракетный удар новый год
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