Путин записал новогоднее обращение на фоне военных: жаловался на Запад и "неонацистов"

Российский диктатор Владимир Путин записал новогоднее обращение на фоне людей в военной форме и почти 10 минут повторял стандартные кремлевские нарративы о "необходимости" полномасштабного вторжения в Украину, "защите Донбасса", "неонацистах в Украине" и прочем.

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Диктатор РФ заявил, что 2022 год был годом "трудных и необходимых решений". Путин в очередной раз обвинил Запад в "подготовке к агрессии против РФ" и пожаловался на "санкционную войну, объявленную россиянам".

В контексте развязанной Россией войны на Донбассе в 2014 году Путин не забыл снова упомянуть о неких "неонацистах" в Украине, которых, по его словам "поощрял Запад".

Диктатор РФ снова говорил о "защите Донбасса" и жителей "исторических земель России". Вероятно, он подразумевал частично оккупированные россиянами Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, по которым он ранее подписал юридически никчемные бумаги об их "присоединении" к РФ.

Пути также поблагодарил "участников спецоперации". По мнению диктатора, они "доблестно" воюют против Украины. О потерях в рядах армии РФ, которые превышают 100 000 убитыми, российский диктатор не упомянул.

Перед Новым годом Россия решила в очередной раз атаковать Украину ракетами. В некоторых областях начались экстренные отключения света.

В Киеве в результате массированных ракетных ударов оккупантов погиб один человек, трое ранены.

Оксана Житнюк

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