В России на Ростовской АЭС произошел пожар, есть погибший

Вечером 31 декабря в России на Ростовской АЭС произошел пожар, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба Росатома.

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По данным Росатома, произошло возгорание блочного трансформатора энергоблока №3, который был на плановом ремонте.

Пожар ликвидировали, на месте найден один погибший сотрудник, еще один человек пострадал.

В Росатоме утверждают, что радиационный фон на атомной станции и в районе ее расположения не превышает нормы.

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Оксана Житнюк

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