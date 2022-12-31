В России на Ростовской АЭС произошел пожар, есть погибший
31.12.2022, 23:19
Иллюстративное фото - chernobyl-heart.com
Вечером 31 декабря в России на Ростовской АЭС произошел пожар, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба Росатома.
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По данным Росатома, произошло возгорание блочного трансформатора энергоблока №3, который был на плановом ремонте.
Пожар ликвидировали, на месте найден один погибший сотрудник, еще один человек пострадал.
В Росатоме утверждают, что радиационный фон на атомной станции и в районе ее расположения не превышает нормы.
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