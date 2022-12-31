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В России на Ростовской АЭС произошел пожар, есть погибший

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2022, 23:19
В России на Ростовской АЭС произошел пожар, есть погибший - Фото
Иллюстративное фото - chernobyl-heart.com

Вечером 31 декабря в России на Ростовской АЭС произошел пожар, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба Росатома.

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По данным Росатома, произошло возгорание блочного трансформатора энергоблока №3, который был на плановом ремонте.

Пожар ликвидировали, на месте найден один погибший сотрудник, еще один человек пострадал.

В Росатоме утверждают, что радиационный фон на атомной станции и в районе ее расположения не превышает нормы.

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Оксана Житнюк
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Росатом Ростовская область возгорание ростовская аэс
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