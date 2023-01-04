В Ростове отчитались, как российская ПВО ликвидировала воздушный шарик – видео

Губернатор Ростовской области РФ, где вечером 3 января сработала система противовоздушной обороны, заявил, что военные страны-оккупанта сбили воздушный шарик. Такое объяснение инцидента российский чиновник выложил в Telegram.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, около 22:08 вечера по местному времени работала система ПВО в семи километрах от поселка Султан-Салы в Мясниковском районе области.

"На высоте 2,5 км был обнаружен малоразмерный объект в форме шара, который свободно летел по ветру. Было принято решение о его ликвидации", – написал Василий Голубев.

Чиновник "настоятельно просит всех сохранять спокойствие".

Из комментариев под его сообщением:

На северо-западе областного центра расположен военный аэродром – примерно в семи километрах от Султан-Салы.

До ближайшей свободной территории Украины от Ростова – около 170 км.

4 января временно оккупированный Севастополь в Крыму с утра слышал звуки взрывов в районе аэродрома "Бельбек".

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.