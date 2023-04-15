В Казани пишут о взрыве в районе танкового полигона. В МЧС "ничего не знают" – видео

В Казани местные СМИ и паблики в соцсетях сообщают о взрыве, который произошел якобы в районе танкового полигона.

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Жители столицы Татарстана публикуют фото и видео последствий взрыва – на месте поднялся столб дыма.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану заявили казанским СМИ, что им сообщений о возгорании якобы не поступало.

7 апреля в Воронеже слышали взрыв, было два пожара. Рядом авиазавод "самолета судного дня".

11 апреля в городе Белгород, из которого российская армия наносит удары по Украине, беспилотник с "неизвестным взрывным устройством" врезался в забор аэропорта имени Шухова.

Оксана Житнюк

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