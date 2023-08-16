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Воював на боці Росії. В Україні знищили члена впливового клану з Гази

Этот материал также доступен на русском
16.08.2023, 13:46
Воював на боці Росії. В Україні знищили члена впливового клану з Гази - Фото
Фото з сайту клана Рамі аль-Фарра

У війні проти України було знищено палестинця Рамі аль-Фарра – представника одного з найвпливовіших кланів у Секторі Гази. Повідомлення про його смерть опубліковано на сайті клану аль-Фарра, на нього звернуло увагу видання Радіо Свобода.

Родина Рамі аль-Фарра поїхала з Гази до Росії у 2007 році. На війну проти України аль-Фарра вирушив добровільно, уклавши контракт з Міністерством оборони РФ.

5 серпня 2023 року аль-Фарра було знищено внаслідок обстрілу.

Воював на боці Росії. В Україні знищили члена впливового клану з Гази

За словами батька, аль-Фарра займався "охороною військових, які розмінували території" під Бахмутом.

Смерть Рамі аль-Фарра – перший підтверджений випадок загибелі громадянина Палестини в Україні, зазначає РС.

Журналісти з'ясували, що сімейний клан аль-Фарра – один з найвпливовіших на півдні Сектора Гази. Нинішній та попередній губернатори мухафази (провінції) Хан-Юніс – з цього клану.

Повідомляється, що клан аль-Фарра має зв'язки з ХАМАС, що контролює Газу після військового перевороту в червні 2007 року, зокрема з "Бригадами аз ад-Діна аль-Касама" – військовим крилом ХАМАСу.

Деякі сім'ї клану були ближчими до ФАТХ й змушені були залишити Газу після того, як ХАМАС захопив владу.

У лютому 2023 року видання The Media Line писало з посиланням на джерело в спецслужбах Лівану, що палестинці, які живуть в цій країні, вирушали воювати на боці Росії за $350 на місяць.

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Наталія Медведєва
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війнасектор ГазаПалестиналіквідація
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