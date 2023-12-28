Ердоган порівняв Нетаньягу з Гітлером. Той звинуватив його в геноциді курдів та репресіях

Ердоган заявив, що Нетаньягу "нічим не відрізняється від Гітлера", той відповів, що турецький лідер – "останній, хто може проповідувати мораль"

Реджеп Тайїп Ердоган (Фото: EPA/Filip Singer)

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган порівняв прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу з німецьким диктатором Адольфом Гітлером. Той у відповідь звинуватив турецького лідера в геноциді курдів та репресіях проти журналістів.

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Під час свого виступу Ердоган сказав, що Ізраїль "нічим не відрізняється від Гітлера".

"Раніше вони погано говорили про Гітлера. Чим ви відрізняєтеся від Гітлера? Вони змусять нас сумувати за Гітлером. Хіба те, що робить Нетаньягу, є чимось меншим, ніж те, що робив Гітлер? Ні", — сказав турецький президент.

Він зазначив, що західні країни, які підтримують Ізраїль, "є співучасниками воєнних злочинів".

"Нетаньягу багатший за Гітлера, він отримує всіляку підтримку Заходу, США. І що вони зробили з усією цією підтримкою? Вони вбили понад 20 000 жителів Гази", – заявив Ердоган.

Нетаньягу відповів у X (Twitter) і написав, що Ердоган – це "остання людина, яка може проповідувати мораль".

"Ердоган, який здійснює геноцид курдів і є світовим рекордсменом з ув'язнення журналістів, що виступають проти його режиму, є останньою людиною, яка може проповідувати нам мораль", – написав прем'єр Ізраїлю.

Він зазначив, що армія оборони Ізраїлю є "найморальнішою у світі".

"Ми боремося за ліквідацію найогиднішої і найжорстокішої терористичної організації у світі, ХАМАС-ІДІЛ, яка скоїла злочини проти людяності, яку Ердоган вихваляв і чиїх лідерів він приймає у себе", – підкреслив Нетаньягу.

У жовтні Ердоган вже називав ХАМАС "не терористами, а визвольною групою моджахедів".

13 листопада Ердоган знову почав критикувати Ізраїль за удари по сектору Гази та операцію проти терористів ХАМАС і заявив, що політична кар'єра Нетаньягу добігає кінця.

В Єрусалимі відповіли Ердогану, який назвав ХАМАС "повстанцями", а Ізраїль – "терористами".

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