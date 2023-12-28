Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером. Тот обвинил его в геноциде курдов и репрессиях

Эрдоган заявил, что Нетаньяху "ничем не отличается от Гитлера", тот ответил, что турецкий лидер — "последний, кто может проповедовать мораль"

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA/Filip Singer)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с немецким диктатором Адольфом Гитлером. Тот в ответ обвинил турецкого лидера в геноциде курдов и репрессиях против журналистов.

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Во время своего выступления Эрдоган сказал, что Израиль "ничем не отличается от Гитлера".

"Раньше они плохо говорили о Гитлере. Чем вы отличаетесь от Гитлера? Они заставят нас скучать по Гитлеру. Разве то, что делает Нетаньяху, является чем-то меньшим, чем то, что делал Гитлер? Нет", — сказал турецкий президент.

Он отметил, что западные страны, которые поддерживают Израиль, "являются соучастниками военных преступлений".

"Нетаньяху богаче Гитлера, он получает всяческую поддержку Запада, США. И что они сделали со всей этой поддержкой? Они убили более 20 000 жителей Газы", — заявил Эрдоган.

Нетаньяху ответил в X (Twitter) и написал, что Эрдоган — это "последний человек, который может проповедовать мораль".

"Эрдоган, который совершает геноцид курдов и является мировым рекордсменом по заключению в тюрьму журналистов, выступающих против его режима, является последним человеком, который может проповедовать нам мораль", — написал премьер Израиля.

Он отметил, что армия обороны Израиля является "самой моральной в мире".

"Мы боремся за ликвидацию самой отвратительной и жестокой террористической организации в мире, ХАМАС-ИГИЛ, которая совершила преступления против человечности, которую Эрдоган восхвалял и чьих лидеров он принимает у себя", — подчеркнул Нетаньяху.

В октябре Эрдоган уже называл ХАМАС "не террористами, а освободительной группой моджахедов".

13 ноября Эрдоган снова начал критиковать Израиль за удары по сектору Газа и операцию против террористов ХАМАС и заявил, что политическая карьера Нетаньяху подходит к концу.

В Иерусалиме ответили Эрдогану, назвавшему ХАМАС "повстанцами", а Израиль – "террористами".

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