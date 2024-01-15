Турция проигнорировала Давосский форум из-за "позиции по войне в Израиле" – Bloomberg

По данным собеседников Bloomberg, турецкий министр финансов планировал посетить ежегодную встречу, однако президент страны не разрешил ему поехать

Реджеп Эрдоган (Фото: EPA)

Президент Турции Реджеп Эрдоган попросил чиновников своей страны пропустить Всемирный экономический форум в Давосе. Это якобы связано с позицией его организаторов относительно войны Израиля против ХАМАС, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на слова собеседников, знакомых с этим вопросом.

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14 января в Давосе началась четвертая встреча советников по национальной безопасности и внешней политике относительно принципов восстановления мира в Украине. Количество представленных стран и международных организаций по сравнению с октябрьской встречей на Мальте увеличилось на 20% – с 66 до 81.

По словам собеседников издания, турецкий министр финансов Мехмет Шимшек планировал посетить ежегодную встречу, пока "Эрдоган не остановил его".

Издание отметило, что решение Эрдогана отозвать своих чиновников с саммита усложняет попытки Турции возобновить связи с глобальными инвесторами после того, как годы нетрадиционной политики оттолкнули их.

Офисы Эрдогана и Шимшека отказались от комментариев, отметили в Bloomberg.

Представитель всемирного экономического форума, пишет издание, заявил, что "серьезность ситуации с безопасностью и гуманитарным положением на Ближнем Востоке будет в центре внимания" саммита.

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По данным издания, основатель и исполнительный глава форума Клаус Шваб осудил "террористические атаки ХАМАС против Израиля" после убийства около 1200 человек во время неожиданного рейда в октябре. Хотя Шваб также призвал к мерам по защите гражданского населения Газы, это заявление вызвало гнев турецких политиков.

В октябре 2023 года Эрдоган уже называл ХАМАС "не террористами, а освободительной группой моджахедов".

13 ноября Эрдоган вновь начал критиковать Израиль за удары по сектору Газа и операцию против террористов ХАМАС и заявил, что политическая карьера Нетаньяху подходит к концу. В Иерусалиме ответили Эрдогану, который назвал ХАМАС "повстанцами", а Израиль – "террористами".

В декабре президент Турции сравнил премьер-министра Израиля Нетаньяху с немецким диктатором Адольфом Гитлером. Тот в ответ обвинил турецкого лидера в геноциде курдов и репрессиях против журналистов.

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