Армія Росії майже повністю відновилася та переозброїлася, Китай їм допомагає — США

Кемпбелл заявив, що Росія спочатку зазнала невдачі, але переозброїлася і тепер становить загрозу для України

Курт Кемпбелл (Фото: EPA/SHAMSHAHRIN SHAMSUDIN)

Армія Росії "майже повністю" реформувала свій військовий потенціал після тяжких втрат у війні проти України і тепер несе загрозу всій Європі та НАТО. Про це заявив заступник державного секретаря США Курт Кемпбелл, цитує його Defence News.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, за останні кілька місяців США дійшли висновку, що Росія "майже повністю" відновилася у військовому плані.

"Москва спочатку зазнала невдачі під час війни в Україні, але переозброїлася і тепер становить загрозу для України. Але не тільки для України. Знову набуті можливості є довгостроковим викликом стабільності в Європі і загрожують союзникам із НАТО", — сказав Кемпбелл.

Він зазначив, що РФ отримує промислову та комерційну підтримку від Китаю.

Глава Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін заявив, що Росія збирається створювати низькотехнологічну армію радянського зразка з великою вогневою міццю та артилерією.

Також Розін заявив, що Росія готується до можливого конфлікту з НАТО протягом наступних десяти років.

Нещодавно глава Сил оборони Естонії Мартін Герем заявив, що коли Росія тільки почала широкомасштабне вторгнення в Україну, країни Заходу думали, що вона має "больовий поріг", проте зараз його неможливо виміряти, і розраховувати на щось немає сенсу.

Читайте також: Зеленський: Росія на 1 червня готує мобілізацію 300 000. Нам не потрібно закликати 500 000