Армія Росії майже повністю відновилася та переозброїлася, Китай їм допомагає — США
Армія Росії "майже повністю" реформувала свій військовий потенціал після тяжких втрат у війні проти України і тепер несе загрозу всій Європі та НАТО. Про це заявив заступник державного секретаря США Курт Кемпбелл, цитує його Defence News.
За його словами, за останні кілька місяців США дійшли висновку, що Росія "майже повністю" відновилася у військовому плані.
"Москва спочатку зазнала невдачі під час війни в Україні, але переозброїлася і тепер становить загрозу для України. Але не тільки для України. Знову набуті можливості є довгостроковим викликом стабільності в Європі і загрожують союзникам із НАТО", — сказав Кемпбелл.
Він зазначив, що РФ отримує промислову та комерційну підтримку від Китаю.
- Глава Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін заявив, що Росія збирається створювати низькотехнологічну армію радянського зразка з великою вогневою міццю та артилерією.
- Також Розін заявив, що Росія готується до можливого конфлікту з НАТО протягом наступних десяти років.
- Нещодавно глава Сил оборони Естонії Мартін Герем заявив, що коли Росія тільки почала широкомасштабне вторгнення в Україну, країни Заходу думали, що вона має "больовий поріг", проте зараз його неможливо виміряти, і розраховувати на щось немає сенсу.
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