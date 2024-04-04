Армия России почти полностью восстановилась и перевооружилась, Китай им помогает — США

Кэмпбелл заявил, что Россия сначала потерпела неудачу, но перевооружилась и теперь представляет угрозу для Украины

Курт Кэмпбелл (Фото: EPA/SHAMSHAHRIN SHAMSUDIN)

Армия России "почти полностью" реформировала свой военный потенциал после тяжелых потерь в войне против Украины и теперь несет угрозу всей Европе и НАТО. Об этом заявил заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл, цитирует его Defence News.

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По его словам, за последние пару месяцев США пришли к выводу, что Россия "почти полностью" восстановилась в военном отношении.

"Москва сначала потерпела неудачу во время войны в Украине, но перевооружилась и теперь представляет угрозу для Украины. Но не только для Украины. Вновь обретенные возможности представляют собой долгосрочный вызов стабильности в Европе и угрожают союзникам по НАТО", — сказал Кэмпбелл.

Он отметил, что РФ получает промышленную и коммерческую поддержку от Китая.

Глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Розин заявил, что Россия собирается создавать низкотехнологичную армию советского образца с большой огневой мощью и артиллерией.

Также Розин заявил, что Россия готовится к возможному конфликту с НАТО в течение следующих 10 лет.

Недавно глава Сил обороны Эстонии Мартин Херем заявил, что когда Россия только начала широкомасштабное вторжение в Украину, страны Запада думали, что у нее есть "болевой порог", однако сейчас его невозможно измерить, и рассчитывать на что-то нет смысла.

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