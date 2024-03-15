Россия делает ставку на огневую мощь и артиллерию. Решает вопрос количеством — союзники

Розин заявил, что массирование и количество работали для россиян на протяжении всей истории

Владимир Путин и Сергей Шойгу (Фото: EPA)

Глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Розин заявил, что Россия собирается создавать низкотехнологичную армию советского образца с большой огневой мощью и артиллерией. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в Вашингтоне, цитирует его Foreign Policy.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, россияне всегда решали свои проблемы путем массирования и увеличения численности, что работало на протяжении всей истории.

"Реформы российских вооруженных сил, скорее всего, приведут к созданию низкотехнологичной армии советского образца с большой огневой мощью и артиллерией", — сказал Розин.

В конце 2022 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о планах пересмотреть структуру армии России и увеличить ее численность на 30%, до 1,5 млн человек, к 2026 году.

"Высший приоритет Кремля в формировании сил лежит на западном стратегическом направлении и Украине", — говорилось в отчете эстонской разведки.

Также Розин заявил, что Россия готовится к возможному конфликту с НАТО в течение следующих 10 лет.

Недавно глава Сил обороны Эстонии Мартин Херем заявил, что когда Россия только начала широкомасштабное вторжение в Украину, страны Запада думали, что у нее есть "болевой порог", однако сейчас его невозможно измерить, и рассчитывать на что-то нет смысла.

Эстония предложила план финансирования для Украины на более 100 млрд евро, который содержит заимствования на финансовых рынках и взятие средств из национальных бюджетов стран-союзников.

На военных складах стран Запада, вероятно, осталось вооружение, которое можно передать Украине, заявляла премьер Эстонии Кайя Каллас, обращаясь к союзникам.

Читайте также: Путь РФ – конфронтация, конфликт с НАТО возможен через 10 лет – разведка Эстонии