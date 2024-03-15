Росія робить ставку на вогневу міць та артилерію. Вирішує питання кількістю — союзники

Розін заявив, що масування та кількість працювали для росіян протягом всієї історії

Володимир Путін та Сергій Шойгу (Фото: EPA)

Глава Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін заявив, що Росія збирається створювати низькотехнологічну армію радянського зразка з великою вогневою міццю та артилерією. Про це він повідомив під час спілкування із журналістами у Вашингтоні, цитує його Foreign Policy.

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За його словами, росіяни завжди вирішували свої проблеми шляхом масування та збільшення чисельності, що працювало протягом усієї історії.

"Реформи російських збройних сил, швидше за все, призведуть до створення низькотехнологічної армії радянського зразка з великою вогневою міццю та артилерією", – сказав Розін.

Наприкінці 2022 року глава Міноборони РФ Сергій Шойгу оголосив про плани переглянути структуру армії Росії та збільшити її чисельність на 30%, до 1,5 млн осіб, до 2026 року.

"Вищий пріоритет Кремля у формуванні сил лежить на західному стратегічному напрямку та Україні", – йшлося у звіті естонської розвідки.

Також Розін заявив, що Росія готується до можливого конфлікту з НАТО протягом наступних десяти років.

Нещодавно глава Сил оборони Естонії Мартін Херем заявив, що коли Росія тільки почала широкомасштабне вторгнення в Україну, країни Заходу думали, що вона має "больовий поріг", проте зараз його неможливо виміряти, і розраховувати на щось немає сенсу.

Естонія запропонувала план фінансування для України на понад 100 млрд євро, який містить запозичення на фінансових ринках та взяття коштів із національних бюджетів країн-союзників.

На військових складах країн Заходу, ймовірно, залишилося озброєння, яке можна передати Україні, заявляла прем'єр Естонії Кайя Каллас, звертаючись до союзників.

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