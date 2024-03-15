Армія Росії навчається і готується до війни з НАТО протягом 10 років, Путін упевнений — союзники

Розін заявив, що Росія реструктурує і розширює свою армію в очікуванні конфлікту з НАТО

Володимир Путін (Фото: EPA)

Голова Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін заявив, що Росія готується до можливого конфлікту з НАТО протягом наступних 10 років. Про це він повідомив під час спілкування із журналістами у Вашингтоні, цитує його Foreign Policy.

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За його словами, Кремль реструктурує та розширює збройні сили країни.

Він зазначив, що диктатор Володимир Путін "виглядає дедалі впевненіше" після смерті дисидента Олексія Навального, припинення військової допомоги Україні від США, переведення економіки Росії на військові рейки, стимулювання оборонки та економічне зростання всупереч санкціям.

"Все знову більш-менш йде за планом для Росії", — сказав Розін.

Він зазначив, що російські воєначальники зробили уроки з помилок початкових етапів великої війни і "адаптуються з незвичайною швидкістю".

"Схоже, що росіяни в принципі перетворюються на організацію, що навчається в армії. Тепер вони розв'язують проблеми, що виникають на полі бою, протягом декількох місяців", – заявив розвідник.

Нещодавно глава Сил оборони Естонії Мартін Герем заявив, що коли Росія тільки почала широкомасштабне вторгнення в Україну, країни Заходу думали, що вона має "больовий поріг", проте зараз його неможливо виміряти, і розраховувати на щось не має сенсу.

Естонія запропонувала план фінансування для України на понад 100 млрд євро, який містить запозичення на фінансових ринках та взяття коштів із національних бюджетів країн-союзників.

На військових складах країн Заходу, ймовірно, залишилося озброєння, яке можна передати Україні, заявляла прем'єрка Естонії Кая Каллас, звертаючись до союзників.

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