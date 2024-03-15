Армия России учится и готовится к войне с НАТО в течение 10 лет, Путин уверен — союзники

Розин заявил, что Россия реструктуризирует и расширяет свою армию в ожидании конфликта с НАТО

Владимир Путин (Фото: EPA)

Глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Розин заявил, что Россия готовится к возможному конфликту с НАТО в течение следующих 10 лет. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в Вашингтоне, цитирует его Foreign Policy.

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По его словам, Кремль реструктуризирует и расширяет вооруженные силы страны.

Он отметил, что диктатор Владимир Путин "выглядит все более уверенно" после смерти диссидента Алексея Навального, прекращения военной помощи Украине от США, перевода экономики России на военные рельсы, стимулирования оборонки и экономического роста вопреки санкциям.

"Все снова более или менее идет по плану для России", — сказал Розин.

Он отметил, что российские военачальники извлекли уроки из ошибок начальных этапов большой войны и "адаптируются с необычайной скоростью".

"Похоже, что россияне в принципе превращаются в обучающуюся организацию в армии. Теперь они решают проблемы, возникающие на поле боя, в течение нескольких месяцев", — заявил разведчик.

Недавно глава Сил обороны Эстонии Мартин Херем заявил, что когда Россия только начала широкомасштабное вторжение в Украину, страны Запада думали, что у нее есть "болевой порог", однако сейчас его невозможно измерить, и рассчитывать на что-то нет смысла.

Эстония предложила план финансирования для Украины на более 100 млрд евро, который содержит заимствования на финансовых рынках и взятие средств из национальных бюджетов стран-союзников.

На военных складах стран Запада, вероятно, осталось вооружение, которое можно передать Украине, заявляла премьер Эстонии Кайя Каллас, обращаясь к союзникам.

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