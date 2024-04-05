США о "дружбе" России и Китая: Суверенные страны, но проблема во вредоносной деятельности

Райдер заявил, что страны сами выбирают, с кем сотрудничать, но проблемы начинаются тогда, когда РФ начинает получать возможности для войны

Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: EPA)

В Пентагоне заявили, что каждая страна сама выбирает с кем сотрудничать, комментируя партнерство России и Китая. Об этом на брифинге сообщил спикер ведомства Пэт Райдер.

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По его словам, внимание США сосредоточено на работе с союзниками для обеспечения безопасности и стабильности.

"Каждая из наций, которые вы выделили, является суверенной нацией. И они будут принимать решения о том, с кем им сотрудничать, а с кем нет", — сказал Райдер.

Он отметил, что проблемой такие партнерства становятся тогда, когда начинается "вредоносная деятельность в плане предоставления России возможностей, которые она затем использует для нападения на Украину".

2 апреля президент США Джо Байден провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином, в котором подчеркнул, что КНР не должна помогать России в восстановлении военно-промышленной базы.

4 марта 2024 года руководители Европейской службы внешней деятельности в Брюсселе встретились со спецпредставителем Китая Ли Хуэем. Они обсудили войну России против Украины.

Комментируя анонсированный визит спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя в Украину, председатель комитета Совета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Мережко высказал мнение, что тот приедет с целью "зондирования почвы", а также для того, чтобы позиционировать Китай миротворцем.

Во время визита в Киев Ли показали обломки ракеты из Северной Кореи, которой россияне били по Украине.

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