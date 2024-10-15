Китай договорился с Россией еще больше укреплять оборонные связи

Российский министр заявил, что Россия и Китай якобы одинаково смотрят на происходящее в мире и имеют одинаковое решение

Андрей Белоусов и Чжан Юся (Фото: Минобороны РФ)

Китай надеется углублять с Россией отношения в военной сфере и не только. Об этом заявил заместитель председателя Центрального военного совета Китая генерал Чжан Юся во время встречи в Пекине 15 октября с российским министром обороны Андреем Белоусовым.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

Китайский генерал отметил, что отношения страны с Россией в последние годы достигли "небывало высокого уровня" и сохраняют "здоровое и устойчивое развитие". Он выразил ожидания, что РФ и Китай продолжат развивать военные отношения, а также будут защищать международный и региональный мир и стабильность.

В то же время российский министр обороны назвал, как передает Reuters, переговоры с китайской стороной "всеобъемлющими". Он подчеркнул, что Минобороны двух государств одинаково оценивают мировые процессы и понимают, как нужно действовать. Имел ли он ввиду взгляд Китая и России на войну против Украины, министр не уточнял.

Накануне, 14 октября, Белоусов встретился с министром обороны Китая адмиралом Дун Цзюнем. Они также обсудили военное партнерство между странами и договорились "продвигать его развитие".

Визит российского министра в Китай состоялся на фоне учений китайской армии вблизи Тайваня, которые США назвали "безответственными". В Китае же эти учения называют "предупреждение" силам, которые поддерживают независимость Тайваня.