WSJ: 17 дней за военными базами США следили беспилотники. Подозревают РФ и Китай

Военная база США в Лэнгли (Фото: News 3/Justin Fleenor)

В течение 17 дней над военными базами США в Лэнгли (Канада) и Норфолке (графство на востоке Англии) замечали группы неизвестных беспилотников. И хотя дроны видели там раньше, этот случай выделяется тем, что наблюдение было продолжительным, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных собеседников.

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По данным источников журналистов, беспилотники нарушали воздушное пространство над одним из ключевых оборонных участков США, обычно появляясь после заката. Их принадлежность остается неизвестной, хотя есть предположения о возможном участии России или Китая, которые могли проверять реакцию американских военных.

Однако, несмотря на тревожность ситуации, армия США не принимала меры, поскольку не имела разрешения сбивать дроны, если они не представляли непосредственной угрозы. Дроны, по оценкам свидетелей, были около шести метров в длину, летели со скоростью 160 км/ч и создавали шум, похожий на звук газонокосилки.

Эти инциденты вызвали беспокойство в сфере национальной безопасности и были доведены до сведения президента Джо Байдена.

WSJ напоминает, что в октябре 2023 года дроны также видели над ядерными объектами, что подчеркивает проблему защиты от беспилотников в США. Кроме того, в январе 2024 года недалеко от базы Лэнгли был задержан студент из Китая, управлявший дроном рядом с военными кораблями. Хотя ФБР не нашло доказательств его связи с китайским правительством, случай вызвал подозрения.