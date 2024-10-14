WSJ: 17 днів за військовими базами США стежили безпілотники. Підозрюють РФ та Китай

Військова база США у Ленглі (Фото: News 3/Justin Fleenor)

Протягом 17 днів над військовими базами США в Ленглі (Канада) та Норфолку (графство на сході Англії) помічали групи невідомих безпілотників. І хоча дрони бачили там раніше, цей випадок виділяється тим, що спостереження було тривалим, пише The Wall Street Journal з посиланням на обізнаних співрозмовників.

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За даними джерел журналістів, безпілотники порушували повітряний простір над однією з ключових оборонних ділянок США, зазвичай з'являючись після заходу сонця. Їхня приналежність залишається невідомою, хоча є припущення про можливу участь Росії чи Китаю, які могли перевіряти реакцію американських військових.

Однак, попри тривожність ситуації, армія США не вживала заходів, оскільки не мала дозволу збивати дрони, якщо вони не становили безпосередньої загрози. Дрони, за оцінками свідків, були близько шести метрів завдовжки, летіли зі швидкістю 160 км/год та створювали шум, схожий на звук газонокосарки.

Ці інциденти викликали занепокоєння у сфері національної безпеки та були доведені до відома президента Джо Байдена.

WSJ нагадує, що в жовтні 2023 року дрони також бачили над ядерними об'єктами, що підкреслює проблему захисту від безпілотників у США. Крім того, в січні 2024 року неподалік бази Ленглі був затриманий студент з Китаю, який керував дроном біля військових кораблів. Хоча ФБР не знайшло доказів його зв'язку з китайським урядом, випадок викликав підозри.