AP: Росія обманом вербує 18-річних африканок, латинок та азійок на збирання "шахедів"

Іноземкам пропонували стажування та роботу в Європі, однак після прибуття до Татарстану вони дізналися, що будуть збирати дрони

Завод з виробництва "шахедів" у Татарстані (Фото: AP/Planet)

Росія вербує молодих жінок 18-22 років із країн Африки, Азії та Латинської Америки на збірку ударних безпілотників, обіцяючи їм нібито навчання або роботу в Європі. Про це йдеться у розслідуванні американських журналістів з Associated Press.

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Молодим іноземкам через рекламу в соцмережах обіцяли безплатний переліт, фінансову допомогу та стажування в Європі, якщо вони пройдуть тест на знання російської мови.

Однак після прибуття до Татарстану жінки дізналися, що їх робота полягатиме у збиранні "шахедів" для війни проти України.

Деякі працівниці скаржаться на довгий робочий день, низькі зарплати та суворий контроль. Вони також стикаються зі шкідливими хімікатами, що викликають подразнення шкіри. Кремль активно вербує жінок із країн Африки та Азії, щоб подолати брак робочої сили в умовах війни, пише AP.

Розслідування агентства виявило, що на виробництві дронів у Татарстані працюють близько 200 африканських жінок поряд із російськими студентами ПТУ, яким загалом по 16-18 років. Багато з іноземок не знали про справжні умови роботи, хоча тест на знання російської містив підказки на кшталт слів "фабрика" та "прикрепить"/"открепить", пишуть журналісти.

Програма вербування під назвою "Алабуга Старт" активно рекламується в Африці, Південній Америці та Азії, обіцяючи молодим жінкам "кар'єрні можливості". Однак експерти вважають, що молодих жінок обирають через те, що ними легше керувати.

10 червня 2024 року Міноборони Британії писало, що влада Росії активізувала вербування військових для участі у війні проти України в країнах Африки, оскільки ресурс ув'язнених вже вичерпано, а проводити додаткову мобілізацію всередині країни — небезпечно.

12 червня стало відомо, що на війні загинули двоє індіанців, яких завербувала Росія. Посольство Індії закликало Кремль повернути іноземців додому.

20 вересня стало відомо, що Росія завербувала мешканців Гани та обманом відправила їх воювати проти України. Більш як десять завербованих вважаються зниклими безвісти.