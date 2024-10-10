AP: Россия обманом вербует 18-летних африканок, латинок и азиаток на сборку "шахедов"
Россия вербует молодых женщин 18-22 лет из стран Африки, Азии и Латинской Америки на сборку ударных беспилотников, обещая им якобы обучение или работу в Европе. Об этом говорится в расследовании американских журналистов из Associated Press.
Молодым иностранкам через рекламу в соцсетях обещали бесплатный перелет, финансовую помощь и стажировку в Европе, если они пройдут тест на знание русского языка.
Однако по прибытии в Татарстан женщины узнали, что их работа будет состоять в сборе "шахедов" для войны против Украины.
Некоторые работницы жалуются на долгий рабочий день, низкие зарплаты и строгий контроль. Они также сталкиваются с вредными химикатами, вызывающими раздражение кожи. Кремль активно вербует женщин из стран Африки и Азии, чтобы преодолеть нехватку рабочей силы в условиях войны, пишет AP.
Расследование агентства обнаружило, что на производстве дронов в Татарстане работают около 200 африканских женщин наряду с российскими студентами ПТУ, которым в среднем по 16-18 лет. Многие из иностранок не знали о настоящих условиях работы, хотя тест на знание русского содержал подсказки вроде слов "фабрика" и "прикрепить"/"открепить", пишут журналисты.
Программа вербовки под названием "Алабуга Старт" активно рекламируется в Африке, Южной Америке и Азии, обещая молодым женщинам "карьерные возможности". Однако эксперты считают, что молодых женщин выбирают из-за того, что ими легче управлять.
- 10 июня 2024 года Минобороны Британии писало, что власти России активизировали вербовку военных для участия в войне против Украины в странах Африки, поскольку ресурс заключенных уже исчерпан, а проводить дополнительную мобилизацию внутри страны — опасно.
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- 20 сентября стало известно, что Россия завербовала жителей Ганы и обманом отправила их воевать против Украины. Более десяти завербованных считаются пропавшими без вести.