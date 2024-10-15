Китай домовився з Росією ще більше зміцнювати оборонні зв'язки

Російський міністр заявив, що Росія і Китай нібито однаково дивляться на те, що відбувається у світі, і мають однакове рішення

Андрій Білоусов та Чжан Юся (Фото: Міноборони РФ)

Китай сподівається поглиблювати з Росією відносини у військовій сфері й не тільки. Про це заявив заступник голови Центральної військової ради Китаю генерал Чжан Юся під час зустрічі у Пекіні 15 жовтня з російським міністром оборони Андрієм Білоусовим.

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Китайський генерал зазначив, що відносини країни з Росією в останні роки досягли "небувало високого рівня" і зберігають "здоровий та сталий розвиток". Він висловив сподівання, що РФ і Китай продовжать розвивати військові відносини, а також захищатимуть міжнародний та регіональний мир та стабільність.

Водночас російський міністр оборони назвав, як передає Reuters, переговори з китайською стороною "всеосяжними". Він наголосив, що Міноборони двох держав однаково оцінюють світові процеси та розуміють, як треба діяти. Чи мав він на увазі погляд Китаю та Росії на війну проти України, міністр не уточнював.

Напередодні, 14 жовтня, Білоусов зустрівся з міністром оборони Китаю адміралом Дун Цзюнем. Вони також обговорили військове партнерство між країнами та домовилися "просувати його розвиток".

Візит російського міністра до Китаю відбувся на тлі навчань китайської армії поблизу Тайваню, які США назвали "безвідповідальними". У Китаї ці навчання називають "попередженням" силам, які підтримують незалежність Тайваню.