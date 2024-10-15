США назвали навчання Китаю біля Тайваню "безвідповідальними" та "дестабілізаційними"
У США заявили, що військові навчання Китаю біля Тайваню – це провокаційна поведінка. Пентагон у своїй заяві підкреслив, що зацікавлений у мирі та стабільності в цьому регіоні.
"Ми уважно стежили за навчаннями Народно-визвольної армії Китаю Joint Sword 2024B навколо Тайваню. Ця військова операція тиску є безвідповідальною, непропорційною та дестабілізаційною", – сказано у заяві.
У Міноборони США наголосили, що виступ із промовою президента Тайваню – це давня традиція. Його промова завжди орієнтована на внутрішні справи держави та історично це ніколи не викликало особливої реакції з боку Китаю. Але цього разу КНР обрала цю нагоду для "провокаційних військових дій".
Попри це США впевнені у своїй сильній позиції в Індо-Тихоокеанському регіоні. У заяві Пентагону зазначили, що весь світ зацікавлений у стабільності через Тайванську протоку та США разом із союзниками і далі працюватимуть над просуванням плану "вільного та відкритого" Індо-Тихоокеанського регіону, попри "дестабілізаційну поведінку" Китаю.
- 7 жовтня Reuters повідомляло, що Китай готується розпочати навчання біля Тайваню після виступу глави держави.
- Вже 14 жовтня армія КНР розгорнула в морі авіацію та кораблі як "суворе попередження".
- Попередні навчання Китай проводив у травні невдовзі після інавгурації Лая Цінде, вони були названі "Joint Sword – 2024 А". У США та інших країнах тоді висловили своє занепокоєння.