США назвали навчання Китаю біля Тайваню "безвідповідальними" та "дестабілізаційними"

У США заявили, що стежать за військовими навчаннями Китаю і хочуть стабільності у Тайванській протоці

Навчання Китаю біля Тайваню (Фото: EPA)

У США заявили, що військові навчання Китаю біля Тайваню – це провокаційна поведінка. Пентагон у своїй заяві підкреслив, що зацікавлений у мирі та стабільності в цьому регіоні.

"Ми уважно стежили за навчаннями Народно-визвольної армії Китаю Joint Sword 2024B навколо Тайваню. Ця військова операція тиску є безвідповідальною, непропорційною та дестабілізаційною", – сказано у заяві.

У Міноборони США наголосили, що виступ із промовою президента Тайваню – це давня традиція. Його промова завжди орієнтована на внутрішні справи держави та історично це ніколи не викликало особливої реакції з боку Китаю. Але цього разу КНР обрала цю нагоду для "провокаційних військових дій".

Попри це США впевнені у своїй сильній позиції в Індо-Тихоокеанському регіоні. У заяві Пентагону зазначили, що весь світ зацікавлений у стабільності через Тайванську протоку та США разом із союзниками і далі працюватимуть над просуванням плану "вільного та відкритого" Індо-Тихоокеанського регіону, попри "дестабілізаційну поведінку" Китаю.