ГУР уничтожило все данные на серверах оккупационных властей в Крыму – источник

В разведке говорят, что вскоре узнают много сенсаций о деятельности и преступлениях российских оккупантов в Крыму

Кибератака (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Киберспециалисты Главного управления разведки атаковали серверы со всей документацией оккупационных властей Крыма, скачали ценные данные и уничтожили всю информацию напоследок. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в разведке.

Масштабная DDoS-атака продолжалась несколько дней и фактически парализовала информационные системы и сетевую инфраструктуру в Крыму. Пока оккупанты выясняли причину, киберспециалисты ГУР проникли в электронные кабинеты главарей оккупационной власти и получили доступ к нескольким цифровым ресурсам:

→ системе электронного документооборота "ДИАЛОГ";

→ системам электронного документооборота "СЭД", "Дело";

→ системе бухгалтерского учета "1С:Документооборот", Directum и "АТЛАС".

За два дня было скачано 100 Тб данных с документацией. В частности, среди полученных данных есть документы с грифом "секретно" о военных объектах и логистических маршрутах поставки российских войск на временно захваченный полуостров.

"Там выкачано столько данных, что вскоре мы узнаем немало сенсаций о деятельности и преступлениях российских оккупантов в украинском Крыму. Выражаем "благодарность" за возможность реализации спецоперации заместителю министра здравоохранения оккупационного правительства Крыма Антону Лясковскому", – отметил собеседник в разведке.

После того как были получены необходимые данные, хакеры уничтожили всю информацию на серверах региональных и районных правительственных учреждений, министерств и ведомств оккупационной власти.

В разведке отметили, что их успешную операцию заметили в Москве. В Госдуме уже назвали это элементами "гибридной войны". А в так называемом оккупационном министерстве внутренней политики заявили, что проводят необходимые меры по восстановлению, но некоторые сервисы могут быть недоступны для пользования абонентами.

Фото: источник LIGA.net

Фото: источник LIGA.net

Фото: источник LIGA.net

Скриншот: источник LIGA.net

Скриншот: источник LIGA.net

Скриншот: источник LIGA.net