ГУР уничтожило все данные на серверах оккупационных властей в Крыму – источник
Киберспециалисты Главного управления разведки атаковали серверы со всей документацией оккупационных властей Крыма, скачали ценные данные и уничтожили всю информацию напоследок. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в разведке.
Масштабная DDoS-атака продолжалась несколько дней и фактически парализовала информационные системы и сетевую инфраструктуру в Крыму. Пока оккупанты выясняли причину, киберспециалисты ГУР проникли в электронные кабинеты главарей оккупационной власти и получили доступ к нескольким цифровым ресурсам:
→ системе электронного документооборота "ДИАЛОГ";
→ системам электронного документооборота "СЭД", "Дело";
→ системе бухгалтерского учета "1С:Документооборот", Directum и "АТЛАС".
За два дня было скачано 100 Тб данных с документацией. В частности, среди полученных данных есть документы с грифом "секретно" о военных объектах и логистических маршрутах поставки российских войск на временно захваченный полуостров.
"Там выкачано столько данных, что вскоре мы узнаем немало сенсаций о деятельности и преступлениях российских оккупантов в украинском Крыму. Выражаем "благодарность" за возможность реализации спецоперации заместителю министра здравоохранения оккупационного правительства Крыма Антону Лясковскому", – отметил собеседник в разведке.
После того как были получены необходимые данные, хакеры уничтожили всю информацию на серверах региональных и районных правительственных учреждений, министерств и ведомств оккупационной власти.
В разведке отметили, что их успешную операцию заметили в Москве. В Госдуме уже назвали это элементами "гибридной войны". А в так называемом оккупационном министерстве внутренней политики заявили, что проводят необходимые меры по восстановлению, но некоторые сервисы могут быть недоступны для пользования абонентами.
- 15 июля собеседник LIGA.net в разведке сообщил, что ГУР с волонтерами парализовали работу одного из крупнейших производителей дронов в России.
- 18 июля киберспециалисты ГУР атаковали базу Газпрома. Был уничтожен большой объем данных. А на следующий день они рассказали детали операции.
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