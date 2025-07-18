Киберспециалисты ГУР атаковали базу Газпрома. Уничтожен большой объем данных – источник
Киберспециалисты Главного управления разведки поразили сетевую инфраструктуру российского частного акционерного общества "Газпром". Об этом LIGA.net сообщил собеседник в разведке.
По его словам, в результате киберудара нанесен существенный ущерб сетевой инфраструктуре российского газового монополиста. В частности, удалось уничтожить большой объем баз данных и установить специальное программное обеспечение, которое в дальнейшем будет уничтожать данные информационной системы Газпрома.
Около 20 000 системных администраторов во время атаки были отключены от доступа к информационной системе, отметил собеседник в разведке.
Также киберспециалисты уничтожили:
→ резервные копии данных информационной системы Газпрома;
→ базы данных около 390 дочерних компаний Газпрома и его филиалов, в том числе Газпром Тепло Энерго, Газпром Обл Энерго, Газпром Энергосбыт и сотни других;
→ данные кластеров серверов 1С (10 серверов чрезвычайно высокой мощности) вместе со всеми файлами (договоры, приказы, распоряжения) Газпрома и дочерних компаний;
→ данные вспомогательных систем (защиты данных, контроля над серверами, администрирования и многое другое);
→ базы данных систем аналитики трубопроводов, клапанов, датчиков, насосов и прочего.
→ удалены серверы с аналитикой работы систем SCADA, ответственных за управление технической инфраструктурой;
→ операционные системы на доступных серверах и поврежден BIOS (серверы не включаются и требуют физического вмешательства для восстановления работы).
В разведке отметили, что деградация российских информационных систем "о временах технологического средневековья" продолжается.
"Пользуясь случаем, поздравляем российских "киберспециалистов" с очередным "достижением" и советуем постепенно заменять мышки и клавиатуры на молотки и гвоздодеры в качестве основных инструментов труда", – отметил собеседник из украинской разведки.
- 15 июля благодаря усилиям ГУР и волонтеров была парализована работа одного из крупнейших производителей дронов в России. Хакеры получили полную техническую документацию, которую передали специалистам Сил обороны, сообщил собеседник LIGA.net в ведомстве.
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