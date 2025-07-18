Киберспециалисты ГУР атаковали базу Газпрома. Уничтожен большой объем данных – источник

Киберспециалисты уничтожили вражескую базу данных и установили программу, которая будет уничтожать информационные системы

Газпром (Иллюстративное фото: ресурсы оккупантов)

Киберспециалисты Главного управления разведки поразили сетевую инфраструктуру российского частного акционерного общества "Газпром". Об этом LIGA.net сообщил собеседник в разведке.

По его словам, в результате киберудара нанесен существенный ущерб сетевой инфраструктуре российского газового монополиста. В частности, удалось уничтожить большой объем баз данных и установить специальное программное обеспечение, которое в дальнейшем будет уничтожать данные информационной системы Газпрома.

Около 20 000 системных администраторов во время атаки были отключены от доступа к информационной системе, отметил собеседник в разведке.

Также киберспециалисты уничтожили:

→ резервные копии данных информационной системы Газпрома;

→ базы данных около 390 дочерних компаний Газпрома и его филиалов, в том числе Газпром Тепло Энерго, Газпром Обл Энерго, Газпром Энергосбыт и сотни других;

→ данные кластеров серверов 1С (10 серверов чрезвычайно высокой мощности) вместе со всеми файлами (договоры, приказы, распоряжения) Газпрома и дочерних компаний;

→ данные вспомогательных систем (защиты данных, контроля над серверами, администрирования и многое другое);

→ базы данных систем аналитики трубопроводов, клапанов, датчиков, насосов и прочего.

→ удалены серверы с аналитикой работы систем SCADA, ответственных за управление технической инфраструктурой;

→ операционные системы на доступных серверах и поврежден BIOS (серверы не включаются и требуют физического вмешательства для восстановления работы).

В разведке отметили, что деградация российских информационных систем "о временах технологического средневековья" продолжается.

"Пользуясь случаем, поздравляем российских "киберспециалистов" с очередным "достижением" и советуем постепенно заменять мышки и клавиатуры на молотки и гвоздодеры в качестве основных инструментов труда", – отметил собеседник из украинской разведки.

Скриншот – источник LIGA.net

Скриншот – источник LIGA.net

Скриншот – источник LIGA.net

Скриншот – источник LIGA.net