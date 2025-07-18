Кіберфахівці ГУР атакували базу Газпрому. Знищено великий обсяг даних – джерело

Кіберфахівці знищили ворожу базу даних та встановили програму, яка буде нищити інформаційні системи

Газпром (Ілюстративне фото: ресурси окупантів)

Кіберфахівці Головного управління розвідки уразили мережеву інфраструктуру російського приватного акціонерного товариства "Газпром". Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у розвідці.

За його словами, внаслідок кіберудару завдано суттєвих збитків мережевій інфраструктурі російського газового монополіста. Зокрема, вдалося знищити великий обсяг баз даних та встановити спеціальне програмне забезпечення, яке надалі буде знищувати дані інформаційної системи Газпрому.

Близько 20 000 системних адміністраторів під час атаки були відключені від доступу до інформаційної системи, зазначив співрозмовник у розвідці.

Також кіберфахівці знищили:

→ резервні копії даних інформаційної системи Газпрому;

→ бази даних біля 390 дочірніх компаній Газпрому та його філіалів, зокрема Газпром Тепло Енерго, Газпром Обл Енерго, Газпром Енергозбит та сотні інших;

→ дані кластерів серверів 1С (10 серверів надзвичайно високої потужності) разом зі всіма файлами (договори, накази, розпорядження) Газпрому та дочірніх компаній;

→ дані допоміжних систем (захисту даних, контролю над серверами, адміністрування та багато іншого);

→ бази даних систем аналітики трубопроводів, клапанів, датчиків, помп та іншого.

→ видалено сервери з аналітикою роботи систем SCADA, відповідальних за керування технічною інфраструктурою;

→ операційні системи на доступних серверах та пошкоджено BIOS (сервери не вмикаються та вимагатимуть фізичного втручання для відновлення роботи).

У розвідці зазначили, що деградація російських інформаційних систем "про часи технологічного середньовіччя" триває.

"Користуючись нагодою, вітаємо російських "кіберфахівців" з черговим "здобутком" і радимо поступово замінювати мишки та клавіатури на молотки та обценьки в якості основних інструментів праці", – зазначив співрозмовник з української розвідки.

Скриншот – джерело LIGA.net

Скриншот – джерело LIGA.net

Скриншот – джерело LIGA.net

Скриншот – джерело LIGA.net