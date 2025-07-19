Кибератака ГУР на систему Газпрома. Источник LIGA.net в разведке раскрыл детали
Операция Главного управления разведки по уничтожению информационной системы российского Газпрома способна привести к аварийному режиму работы и осложнению транспортировки и газоснабжения целых регионов государства-агрессора. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в украинской разведке.
По его словам, киберспециалистам удалось достичь максимальных результатов благодаря масштабам поражения сетевой инфраструктуры.
"Как видно на обнародованном видео, степень проникновения украинских киберспециалистов в информационные системы Газпрома беспрецедентно глубокая, достичь подобного уровня ранее не удавалось", — добавил он.
Собеседник подчеркнул, что в результате кибероперации был уничтожен учет контрактов, графиков, тарифов корпорации, в частности данные о том, кому и сколько газа или нефти надо поставлять, данные по платежам, налогам, финансовые балансы Газпрома, информацию о лицензиях и юридических договорах корпорации.
Кроме того, были уничтожены данные системы SCADA и GIS, которые управляют давлением, расходами, балансами газа и нефти, данные о скважинах и сетях Газпрома.
По оценкам собеседника в ГУР, как следствие операция может привести к существенному уменьшению поступления в бюджет государства-агрессора.
"Мы можем говорить о невозможности заключения новых контрактов государственной корпорацией Газпром, аварийного режима работы систем корпорации и осложнения транспортировки и газоснабжения целых регионов РФ, дефолта по обязательствам, существенном падения стоимости акций, подрыва стабильности банков, кредитующих Газпром и многих других негативных последствий для страны-агрессора", — пояснил собеседник.
Информационные системы Газпрома – это совокупность программного и аппаратного обеспечения и инфраструктуры, обеспечивающих автоматизацию и управление деятельностью компании и ее дочерних предприятий. Они включают системы для управления производством, транспортировкой, распределением и продажами газа, а также системы для управления финансами, персоналом, безопасностью и другими направлениями деятельности компании.
Собеседник подчеркнул, что киберспециалисты получили полный доступ ко всем информационным системам корпорации, что позволило скопировать сотни терабайт данных. Получен полный доступ к внутренней аналитической сети и серверам, скопировано более 20 000 профилей пользователей с их электронно-цифровыми подписями – работников всех звеньев информационной системы Газпрома.
Кроме того, изъяты базы данных более 390 дочерних компаний и филиалов Газпрома. Получены доступы к системам, которые поддерживают техническую работу инфраструктуры компании (трубы, клапаны, датчики и прочее), а также к вспомогательным системам – защите данных, контроля над серверами, администрирования и многое другое.
Также киберспециалисты удалили все данные информационной системы корпорации Газпром, которые хранились на физических серверах и облачных платформах, в том числе резервные копии.
- 15 июля благодаря усилиям ГУР и волонтеров была парализована работа одного из крупнейших производителей дронов в России. Хакеры получили полную техническую документацию, которую передали специалистам Сил обороны.
Комментарии (0)