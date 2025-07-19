Кибератака ГУР на систему Газпрома. Источник LIGA.net в разведке раскрыл детали

Операция разведки может привести к существенному уменьшению поступления в бюджет России, заявил собеседник

Газпром (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Операция Главного управления разведки по уничтожению информационной системы российского Газпрома способна привести к аварийному режиму работы и осложнению транспортировки и газоснабжения целых регионов государства-агрессора. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в украинской разведке.

По его словам, киберспециалистам удалось достичь максимальных результатов благодаря масштабам поражения сетевой инфраструктуры.

"Как видно на обнародованном видео, степень проникновения украинских киберспециалистов в информационные системы Газпрома беспрецедентно глубокая, достичь подобного уровня ранее не удавалось", — добавил он.

Собеседник подчеркнул, что в результате кибероперации был уничтожен учет контрактов, графиков, тарифов корпорации, в частности данные о том, кому и сколько газа или нефти надо поставлять, данные по платежам, налогам, финансовые балансы Газпрома, информацию о лицензиях и юридических договорах корпорации.

Кроме того, были уничтожены данные системы SCADA и GIS, которые управляют давлением, расходами, балансами газа и нефти, данные о скважинах и сетях Газпрома.

По оценкам собеседника в ГУР, как следствие операция может привести к существенному уменьшению поступления в бюджет государства-агрессора.

"Мы можем говорить о невозможности заключения новых контрактов государственной корпорацией Газпром, аварийного режима работы систем корпорации и осложнения транспортировки и газоснабжения целых регионов РФ, дефолта по обязательствам, существенном падения стоимости акций, подрыва стабильности банков, кредитующих Газпром и многих других негативных последствий для страны-агрессора", — пояснил собеседник.

Информационные системы Газпрома – это совокупность программного и аппаратного обеспечения и инфраструктуры, обеспечивающих автоматизацию и управление деятельностью компании и ее дочерних предприятий. Они включают системы для управления производством, транспортировкой, распределением и продажами газа, а также системы для управления финансами, персоналом, безопасностью и другими направлениями деятельности компании.

Собеседник подчеркнул, что киберспециалисты получили полный доступ ко всем информационным системам корпорации, что позволило скопировать сотни терабайт данных. Получен полный доступ к внутренней аналитической сети и серверам, скопировано более 20 000 профилей пользователей с их электронно-цифровыми подписями – работников всех звеньев информационной системы Газпрома.

Кроме того, изъяты базы данных более 390 дочерних компаний и филиалов Газпрома. Получены доступы к системам, которые поддерживают техническую работу инфраструктуры компании (трубы, клапаны, датчики и прочее), а также к вспомогательным системам – защите данных, контроля над серверами, администрирования и многое другое.

Также киберспециалисты удалили все данные информационной системы корпорации Газпром, которые хранились на физических серверах и облачных платформах, в том числе резервные копии.

Скриншот: источник LIGA.net

Скриншот: источник LIGA.net