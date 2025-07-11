В России произошел взрыв на трубопроводе, обеспечивающем российский ВПК – источник

Иллюстративное фото: ГУР

Вечером 10 июля в городе Лангепас Тюменской области произошли взрыв и пожар на магистральном газопроводе, обслуживающем предприятия российского военно-промышленного комплекса в Челябинской, Оренбургской и Свердловской областях. Об этом LIGA.net сообщил источник в Главном разведывательном управлении Министерства обороны.

Повреждения получили две трубы, в которых находилось более 4 млн кубометров газа.

"Поскольку цена 1000 кубометров газа в настоящее время составляет около 350 долларов США, размер только единовременного ущерба составляет не менее $1,3 млн", – отметил собеседник.

Из-за длительного ремонта и прекращения поставок газа общая сумма убытков составит почти $ 76 млн.

"Работы по восстановлению и тестированию газопровода продлятся около месяца, поскольку поврежденные трубы расположены на болотистой местности, что затрудняет работу ремонтных бригад и приведет к уменьшению объема поставок газа до 25 млн кубометров", – уточнил он.