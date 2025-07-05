Под Владивостоком взорвался магистральный газопровод и подорван водопровод – источник

На Дальнем Востоке уничтожены ответвления магистрального газопровода и водопровода, которые обеспечивали 155 бригаду захватчиков

Иллюстративное фото: ресурс оккупантов

В районе российского Владивостока произошел взрыв магистрального газопровода и был разрушен водопровод, которые обслуживали нужды оккупантов, сообщил собеседник LIGA.net в Главном управлении разведки.

По его словам, на Дальнем Востоке России в результате взрыва и последовавшего за ним пожара были уничтожены ветви магистрального газопровода "Владивосток", проходящего вдоль побережья Японского моря.

Читайте также Как попасть в разведку: пошаговое руководство В частности, этот объект обеспечивает газоснабжение ряда военных объектов Вооруженных сил РФ, расположенных вдоль побережья, а именно отдельных подразделений 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота оккупантов, отметил собеседник. Он добавил, что в результате подрыва был разрушен водопровод, который обеспечивал питьевой водой военные гарнизоны оккупантов. Справка. 155-я бригада активно воюет против Украины, в частности, участвовала в боях в Киевской области, в Мариуполе, Вугледаре. В настоящее время этот подразделение ведет боевые действия в Курской области. Захватчики из этой бригады убивали украинских военнопленных и мирных жителей.

Собеседник сообщил, что взрывы прогремели около часа-двух ночи 5 июля, после чего произошел масштабный пожар, и впоследствии на место прибыли спецслужбы РФ и ремонтные бригады.

Также, чтобы скрыть информацию от местного населения, учитывая празднование 165-летия основания Владивостока, местные спецслужбы отключили мобильный интернет и связь в районе бухты Лазурная (Шамора), отметил конфидент.

Он не уточнил, кто именно осуществил подрывы этих объектов.

Часть упомянутого газопровода была введена в эксплуатацию только в марте 2025 года.

Расстояние от бухты Лазурная до линии фронта составляет более 6800 километров по прямой: