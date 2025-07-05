Під Владивостоком вибухнув магістральний газопровід та підірвано водогін – джерело з розвідки

На Далекому сході знищено гілки магістрального газогону та зруйновано водогін, що забезпечували 155 бригаду загарбників

Ілюстративне фото: ресурс окупантів

У районі російського Владивостока вибухнув магістральний газопровід та знищено водогін, що працювали на потреби окупантів, повідомив співбесідник LIGA.net у Головному управлінні розвідки.

За його словами, на Далекому Сході Росії через вибух та подальшу пожежу було знищено гілки магістрального газогону "Владивосток", що проходить вздовж узбережжя Японського моря.

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Зокрема, цей об'єкт забезпечує постачання газопостачання ряду військових обʼєктів Збройних сил РФ, розташованих вздовж побережжя, а саме окремі підрозділи 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту окупантів, зауважив співбесідник.

Він додав, що шляхом підриву знищено водогін, який забезпечує питною водою військові гарнізони окупантів.

ДОВІДКА. 155 бригада активно воює проти України, зокрема брала участь у боях на Київщині, у Маріуполі, Вугледарі. Наразі цей підрозділ веде бойові дії у Курській області. Загарбники з цієї бригади вбивали українських військовополонених та цивільних.

Співрозмовець зазначив, що вибухи пролунали близько першої-другої години ночі 5 липня, після чого сталася масштабна пожежа – і згодом на місце прибули спецслужби РФ та ремонтні бригади.

Також, щоб приховати інформацію від місцевого населення, зважаючи на святкування 165-річчя створення Владивостоку, місцеві спецслужби вимкнули мобільний інтернет та зв'язок у районі бухти Лазурна (Шамора), зауважив конфідент.

Він не уточнив, хто саме здійснив підриви цих об'єктів.

Частина згаданого газогону була здана в експлуатацію лише в березні 2025 року.

Відстань від бухти Лазурна до лінії фронту – понад 6800 кілометрів по прямій: