BBC: За рік боїв під Вугледаром РФ втратила більше елітних воїнів, ніж за 10 років у Чечні

За даними BBC, під час боїв за Вугледар загинуло щонайменше 211 морських піхотинців 155 бригади, ще 42 особи вважаються зниклими безвісти

Вугледар (Фото: 72 ОМБр ЗСУ)

Елітні підрозділи російської морської піхоти за рік боїв під Вугледаром зазнали втрат, що вчетверо перевищують їхні втрати за десять років війни в Чечні. Лише загиблих налічується понад 200 осіб, підрахувала російська служба BBC.

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Вугледар є стратегічно важливим пунктом, і найбільш інтенсивні бої відбувалися навколо нього восени 2022 року та взимку 2023-го.

До штурму міста були залучені елітні 155 і 40 бригади морської піхоти ЗС РФ, також відомі як чорні берети, з підтримкою бронетехніки, включно з БМП і танками. Їм допомагали мотострілецькі підрозділи, укомплектовані мобілізованими та добровольцями.

За даними BBC, під час боїв за Вугледар загинуло щонайменше 211 морських піхотинців 155 бригади, ще 42 особи вважаються зниклими безвісти. Це значно перевищує втрати цього підрозділу за десятиліття війни в Чечні, наголошує видання.

У боях також брали участь окупанти з 40 бригади з Петропавловська-Камчатського. Журналісти BBC змогли отримати підтвердження загибелі 72 росіян цього підрозділу. Серйозність втрат підтверджується тим, що до складу обох бригад стали додавати підрозділи Шторм-Z, сформовані з ув'язнених російських колоній, додало видання.

Сили оборони України офіційно вийшли з Вугледара 2 жовтня, про що повідомили в пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Перед цим 1 жовтня керівник Донецької ОВА повідомляв, що у Вугледарі залишається понад 100 людей, а окупанти на той момент дійшли майже до центру міста.

У 72-й бригаді, яка боронила місто, пояснили, що російська армія тиснула з флангів, залишатися в місті було критично для українських захисників.